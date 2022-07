Calciomercato Milan, un giovane classe 2002 passa in prestito al Fiorenzuola, club di Lega Pro: le ultime novità

Il Milan continua a sfoltire la rosa in questo periodo di calciomercato. L’ultimo partente è il terzino classe 2002 Riccardo Oddi. Dopo l’ultima stagione in prestito al Trento, l’ex Primavera resterà ancora in Lega Pro. È passato, sempre a titolo temporaneo, al Fiorenzuola.