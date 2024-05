Theo Hernandez Milan, continua il pressing del Bayern Monaco. Spunta la VALUTAZIONE del francese. Le ULTIME sul futuro del calciatore rossonero

Come riportato da Tuttosport, le voci sul possibile addio in estate di Theo Hernandez al Milan continuano a susseguirsi ora dopo ora,

Il terzino francese, infatti, è finito nel mirino del Bayern Monaco. Il club rossonero, però, vorrebbe trattenerlo rinnovandogli il contratto. Se il prolungamento non dovesse arrivare non si esclude che il Milan possa aprire alla cessione per una cifra non inferiore agli 80 milioni più bonus.