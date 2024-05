Maignan Milan, spunta l’INDIZIO social sul futuro del portiere francese: le ULTIME in vista della prossima stagione

Il Milan ha presentato la nuova prima maglia della prossima stagione e tra i giocatori scelti come testimonial c’è anche Mike Maignan.

Il portiere francese, che va in scadenza il 30 giugno 2026, non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto, ma questo potrebbe essere indizio del calciomercato rossonero decisamente importante in vista della prossima stagione.