Rabiot Milan: il futuro resta incerto, la RIVALE si ritira dalla corsa per il centrocampista! L’ULTIMA indiscrezione ACCENDE i rossoneri. Cosa filtra sul suo futuro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non c’è riscontro su quanto riportato da L’Equipe sul forte interesse dell’Inter per Adrien Rabiot, obiettivo anche del Milan.

Infatti, la società nerazzurra avrebbe smentito la possibilità che il transalpino possa trasferirsi a Milano in questa stagione. Un’ottima notizia per il calciomercato Milan, con il centrocampista francese che potrebbe diventare un’occasione a parametro zero.