Calciomercato Milan, il “caso” De Ketelaere complica le manovre rossonere: cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, il “caso” De Ketelaere complica le manovre dei dirigenti rossoneri: cosa sta succedendo

Sky Sport ha fornito aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. In casa rossonera sta tenendo banco il “caso” De Ketelaere, con l’Atalanta che avrebbe chiesto uno sconto ai rossoneri.

In caso di mancato accordo potrebbero complicarsi i piani dei rossoneri per quanto riguarda le mosse sul mercato: il Diavolo, infatti, stava programmando il suo futuro mettendo in conto di avere già i soldi del riscatto.