Calciomercato Milan, Moncada cala il tris: TRE COLPI in arrivo per Fonseca. Le ULTIME sulle trattative dei rossoneri

Il calciomercato Milan è pronto finalmente a decollare: come riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza rossonera è pronta a calare un tris di colpi in entrata che sicuramente faranno felice Fonseca.

Il primo è l’attaccante, tanto inseguito in queste settimane: il nome individuato è quello di Morata. A centrocampo è ormai in chiusura la trattativa con il Monaco per Fofana, in difesa invece si avvicina a grandi passi Pavlovic.