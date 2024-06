Saelemaekers Milan, spunta il MOTIVO sull’addio al Bologna. Le ULTIME sul futuro del belga e l’alternativa Kouamé

Un riscatto che sembrava certo quello di Saelemaekers da parte del Bologna dal calciomercato Milan, fatto saltare dall’arrivo di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il neo tecnico della formazione rossoblù vuole Christian Kouamé. La Fiorentina valuta l’ivoriano circa 9 milioni di euro, praticamente il corrispettivo che il Bologna non verserà per Saelemaekers al Milan. Certamente, visto il feeling con Italiano, Kouamé balza in pole position.