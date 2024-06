Omorodion Milan, l’Atletico Madrid è a conoscenza dell’INTERESSE dei rossoneri. La SITUAZIONE e le ultime sul suo futuro

L’ultimo nome del calciomercato Milan per l’attacco in vista della prossima stagione è Samu Omorodion, centravanti dell’Atletico Madrid che ha giocato in prestito all’Alaves in questa ultima stagione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il club spagnolo ha rifiutato un’offerta superiore a 35 milioni di euro del West Ham. Inoltre, l’Atletico è anche a conoscenza dell’interesse di alcuni club di Serie A, incluse Milan e Roma. Al momento non c’è ancora alcuna proposta, nè offerta formale.