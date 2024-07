Manu Koné Milan, i rossoneri studiano il colpo: valutazioni in corso, può arrivare a QUESTE condizioni. TUTTI i dettagli

Come riportato da Sky Sport 24, il calciomercato Milan resta un’opzione decisamente plausibile per Manu Koné, centrocampista del Monchengladbach.

Il club tedesco ha già fissato il prezzo, 30 milioni di euro e i rossoneri in questi giorni valuteranno se procedere presentando un’offerta oppure no. Inanzittutto, i rossoneri devono capire dove e come investire con varie trattative allacciate e ben avviate con Pavlovic e Emerson Royal.