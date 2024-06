Vranckx vicino al RITORNO in Serie A? Le ULTIME sul futuro dell’ex Milan

Vranckx vicino al RITORNO in Serie A? Le ULTIME sul futuro del centrocampista ex Milan e sull’interesse del Bologna

Secondo quanto riportato da TMW, Aster Vranckx, calciatore belga ex Milan, potrebbe ritornare in Serie A nella prossima stagione.

Sul centrocampista del Wolfsburg, in scadenza nel 2025, c’è l’interesse del Bologna. Il club rossoblù potà giocarsi la carta della partecipazione alla prossima Champions League per convincere il calciatore. Inoltre, da segnalare come il nuovo tecnico rossoblù sia proprio Vincenzo Italiano, che lo scorso anno spingeva per il suo approdo alla Fiorentina.