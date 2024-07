Pavlovic Milan, dall’Austria è arrivato un segnale importante! Cosa filtra sulla TRATTATIVA per il difensore serbo. TUTTI i dettagli

In difesa l’obiettivo principale del calciomercato Milan rimane Pavlovic e dall’Austria arrivano segnali importanti sul futuro del difensore.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri sono sempre più in pressing per cercare di chiudere l’accordo con il Salisburgo e le distanze si stanno riducendo. Inoltre, il calciatore non è sceso in campo nella sfida valida per la Coppa d’Austria.