Koné Milan, i rossoneri INSISTONO per il centrocampista: la posizione del club tedesco è NETTA! La SITUAZIONE a 8 giorni dalla chiusura del mercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Borussia Monchengladbach non ha ricevuto offerte concrete per Manu Koné, obiettivo del calciomercato Milan.

Il centrocampista 23enne è in attesa, così come il club tedesco è in attesa di offerte adeguate. Mancano solo 8 giorni alla fine del mercato e la richiesta è di almeno 20 milioni di euro, dato che Koné ha chiaramente espresso il suo desiderio di lasciare il club fino al giorno della scadenza.