Buongiorno Milan, pressing di questa RIVALE di Serie A: la VOLONTA’ del difensore del Torino è CHIARA. Le ultime sul suo futuro

Alessandro Buongiorno è uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima stagione, ma anche il Napoli si è mosso con decisione per il difensore del Torino.

Nei giorni scorsi, in un ristorante a Torino, c’è stato un’incontro “casuale” (così, almeno, racconta la versione ufficiale) con Antonio Conte, neo allenatore della formazione partenopea. Come raccontato da Tuttosport, però, la volontà del difensore granata è chiara e ha ribadito al suo agente di non voler prendere una decisione prima dell’Europeo. Inoltre, se disputasse un bel torneo i candidati acquirenti aumenterebbero e probabilmente si farebbe avanti anche qualche club della Premier (uno dei suoi pallini, con l’ambizioso proposito di giocare in Champions e di lottare per la vittoria del campionato, in Italia o in Inghilterra).