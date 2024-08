Abraham Milan, CLAMOROSO Ghisolfi a COLLOQUIO con il ds dell’Everton: RETROSCENA, cosa è successo dopo l’amichevole di ieri. TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma continua a tenere banco la cessione di Tammy Abraham, obiettivo del calciomercato Milan per l’attaccante.

La cessione dell’attaccante inglese è tra le più importanti per i giallorossi perché può portare più soldi in cassa. L’Everton affrontato ieri dalla Roma è uno di quei club in Premier League interessati al giocatore e è quindi un caso che Ghisolfi dopo la partita abbia parlato a lungo con Kevin Thelwell, ds dell’Everton. Infatti, i due dirigenti si sono confrontati a bordocampo al termine della gara.