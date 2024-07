Zirkzee Milan, UFFICIALE il suo trasferimento al Manchester United: sfuma il colpo! Il COMUNICATO del club di Premier League

Joshua Zirkzee era stato accostato al calciomercato Milan negli scorsi mesi come obiettivo per l’attacco, ma alla fine ad avere la meglio per il suo acquisto è stato il Manchester United. Nella giornata di oggi è arrivata anche l’ufficialità dell’operazione. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – «Il Manchester United è lieto di confermare che Joshua Zirkzee si è unito al club, previa registrazione. L’attaccante olandese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con possibilità di proroga per un ulteriore anno. Zirkzee, Giocatore dell’Anno Under 23 della Serie A 2023/24, è stato il capocannoniere del Bologna FC la scorsa stagione, aiutando la sua squadra a qualificarsi per la UEFA Champions League. Il 23enne nazionale olandese ha vinto sei trofei durante la sua permanenza nel Bayern Monaco».