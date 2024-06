Calciomercato Milan, il difensore saluterà a zero! Trattativa in chiusura: ecco quando ci sarà la firma DETTAGLI

Calciomercato Milan, il difensore saluterà a zero! Trattativa in chiusura: ecco quando ci sarà la firma. I DETTAGLI sull’affare

Tutto fatto per il trasferimento di Mattia Caldara al Modena: il difensore rossonero saluterà dopo 6 anni e solamente 3 presenze a zero. Come riportato da SkySport, è in chiusura la trattativa e la firma è prevista per la prossima settimana.

Il calciomercato Milan ovviamente lo perderà a zero dopo un’avventura sicuramente non fortunata del difensore