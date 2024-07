Fullkrug Milan, si COMPLICA la trattiva per l’attaccante: CONCORRENZA aumentata e i tedeschi SPARANO alto! La SITUAZIONE sul futuro del calciatore

Secondo quanto da AS, la trattativa tra Milan e Borussia Dortmund per Niclas Fullkrug si è complicata per vari aspetti.

Il primo aspetto riguarda l’inserimento dell’Atletico Madrid nella trattativa, il secondo il prezzo del cartellino del calciatore. Infatti, dopo Euro 2024, la valutazione dell’attaccante tedesco è aumentata e si aggira intorno ai 30 milioni di euro.