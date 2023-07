Calciomercato Milan: lo strano traguardo raggiunto da Pobega

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso c’è un particolare record raggiunto da Pobega

L’estate 2023 è tutta diversa per Pobega, e non solo per la doppietta segnata al Lumezzane grazie agli assist di Pulisic.

Dopo un anno a Terni, uno a Podenone, uno a Spezia e uno a Torino, ecco per la prima volta da diversi anni a questa parte Tommy nella stessa squadra (il Milan) per due stagioni consecutive. In questa annata, per Pobega non si tratta più di superare l’esame ma di continuare a consolidarsi, di cercare di fare un altro salto verso il miglioramento.