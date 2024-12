Calciomercato Milan, Tomori in uscita? I rossoneri fanno muro, l’ultima novità è una sentenza

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno muro per quanto riguarda la possibile partenza di Tomori: Juve avvisata, le ultime

Importante aggiornamento fornito da Sky sulla situazione di Fikayo Tomori, tema molto del calciomercato Milan delle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi ultimi giorni Juve e Milan hanno parlato di Tomori, anche se al momento non è un affare caldissimo. Il Milan se lo dovesse sacrificare vorrebbe tanti soldi, motivo per cui non si tratta di una pista semplice per i bianconeri.