Calciomercato Milan, futuro segnato e tifosi sotto choc: lascia il club a giugno, nessun ripensamento

Calciomercato Milan, Theo Hernandez è destinato all’addio a giugno: niente rinnovo e cessione inevitabile vista la scadenza al 2026

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella rivoluzione che riguarderà il calciomercato Milan a giugno entrerà certamente Theo Hernandez. Il terzino, complice una stagione molto al di sotto dei consueti standard e un contratto in scadenza nel 2026, è destinato alla cessione.

Il Milan infatti non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto alle cifre richieste dal classe ’97 (circa 7 milioni di euro) e per questo, per evitare la cessione a zero nel 2026, lascerà Milanello in estate.