Calciomercato Milan, capitolo uscite: Terracciano sempre più verso l’addio

Calciomercato Milan, capitolo uscite: Filippo Terracciano, esterno ex Hellas Verona, è sempre più verso l’addio: c’è l’Empoli

Come riportato da Tuttosport, il prossimo sarà un gennaio molto caldo per il calciomercato Milancon il chiaro intento di migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Qualcosa si dovrebbe muovere anche in uscita e in questo senso Filippo Terracciano sembra sempre più lontano da Milano. L’esterno ex Verona è molto ricercato dall’Empoli che potrebbe affondare il colpo decisivo non appena inizierà la sessione di mercato invernale.