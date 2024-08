Calciomercato Milan: SVOLTA nel futuro di Chiesa, arriva l’apertura dell’attaccante! La Juve vuole evitare questo RISCHIO

Sono giorni caldi per il futuro di Federico Chiesa, accostato al calciomercato Milan e in uscita dalla Juve. In tal senso arriva la svolta

Addio vicino? Sono giorni caldi per il futuro di Federico Chiesa, accostato al calciomercato Milan e in uscita dalla Juve. In tal senso arriva la svolta:

come riportato da Nicolò Schira ha dato la sua disponibilità a Barcellona . Il suo agente Fali Ramadani ha parlato con il club spagnolo negli ultimi giorni: la Juventus chiede 15-20 milioni per cedere l’esterno, che non rientra nei piani di Motta. La Juve vuole cedere Chiesa nei prossimi giorni per evitare di perderlo come free agent l’anno prossimo