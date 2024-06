Calciomercato Milan, SVOLTA nella corsa al nuovo attaccante: c’è un nuovo NOME in pole position per il Diavolo

Possibile svolta nella corsa al nuovo attaccante, che come confermato dalla società rossonera è il primissimo obiettivo del Milan per l’estate ormai alle porte. Come riportato da Tuttosport, ci sarebbe un nuovo nome in pole.

Zirkzee è fortemente corteggiato da Kompany che lo vorrebbe tra le opzioni per l’attacco del Bayern Monaco che verrà, Sesko ha una clausola da 65 milioni che rende complicato il colpo mentre Guirassy non convince del tutto. Ecco che in uno scenario di questo tipo sta scalando posizioni Gimenez del Feyenoord, ora in pole.