Calciomercato Milan, stanziato il budget per l’estate: la cifra è MONSTRE! I tifosi sognano i super colpi per la prossima stagione

Impazza il calciomercato Milan, con i rossoneri che programmano la prossima stagione e la rosa che sarà messa a disposizione del prossimo allenatore. La situazione finanziaria del club meneghino è più che confortante: il bilancio è in attivo e i ricavi sono in aumento. Per questo motivo, come spiega il Corriere dello Sport, ai dirigenti rossoneri sarà messo in mano un super budget tra i 90 e i 100 milioni di euro per il mercato.

Una cifra che fa sognare i tifosi milanisti. 50 milioni arriveranno dalla partecipazione alla prossima Champions League, 17 milioni sono arrivati grazie al piazzamento al secondo posto in classifica in Serie A. Infine una grossa fetta è rappresentata dal riscatto che eserciterà l’Atalanta per De Ketelaere: nelle casse del Diavolo entreranno 23 milioni di euro, ai quali andranno aggiunti un’altra quindicina di milioni per i riscatti di Messias, Krunic e Saelemaekers. Infine ci sarà anche un risparmio dopo gli addii di Kjaer, Caldara, Giroud e Mirante.