Calciomercato Milan, Stam SVELA sull’ex obiettivo Zirkzee: «Ha bisogno di fare questa COSA adesso»

L’ex campione olandese Stam ha commentato il trasferimento dell’ex obiettivo di calciomercato del Milan Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee è stato a lungo un obiettivo del calciomercato Milan, sfumato solamente a causa delle ingenti commissioni richieste dal suo agente Kia Joorabchian. L’ex attaccante del Bologna ha infine ceduto alla corte del Manchester United, che ha puntato con decisione sull’olandese per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Del calciatore ha parlato un suo illustre collega come Jaap Stam, indimenticato ex difensore del Milan, che ai microfoni di The Athletic ha commentato con queste parole il passaggio ai Red Devils del suo connazionale: «Un ragazzo giovane con molta qualità, come ha dimostrato in Serie A ha bisogno di tempo per adattarsi alla Premier League, non solo allo stile di gioco, ma anche alla pressione e alle aspettative che derivano dal giocare in un grande club come lo United. Ci sono stato, so cosa significa. Lingua, paese, club, cultura e giocatori diversi da quelli a cui sei abituato. È positivo per Joshua che ci siano molti olandesi lì e lui ha sicuramente delle capacità».