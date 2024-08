Calciomercato Milan, SPRINT della Juve per Todibo! Cambiano le BASI dell’accordo col Nizza: la situazione per il difensore

Accostato per diverso tempo al calciomercato Milan, il futuro di Jean-Clair Todibo sembra sempre più vicino alla Serie A e alla Juve. I bianconero lo hanno messo in cima alla lista dei desideri per la difesa e la trattativa col Nizza è arrivata ad un punto di svolta dopo l’ultimo blitz. A parlarne è Alfredo Peddullà su X.

PAROLE – «Todibo, blitz Juventus: summit con il Nizza per chiudere a condizioni diverse. E con un obbligo di riscatto con maggiori garanzie per il club francese».