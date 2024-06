Calciomercato Milan, colpo a zero più LONTANO! Quel top club in PRESSING, contratto pronto e firma in arrivo

Calciomercato Milan, Leonardo Spinazzola , esterno in uscita dalla Roma a zero, è ad un passo dal Napoli: tutti i dettagli

Come riportato da Sky, Leonardo Spinazzola, esterno in uscita a parametro zero dalla Roma e seguito nelle scorse settimane anche dal calciomercato Milan, potrebbe rimanere in Italia.

Nelle ultime ore infatti sono aumentati i contatti con il Napoli con Conte che l’ha richiesto espressamente a De Laurentiis: le parti sono vicinissime ed è al momento impossibile prevedere un rilancio in extremis del club rossonero.