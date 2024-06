Calciomercato Milan, i rossoneri hanno trovato il SOSTITUTO di Maignan! Arriva dalla Francia: dialoghi in corso ULTIME

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno trovato il SOSTITUTO di Maignan! Arriva dalla Francia: dialoghi in corso. Le ULTIME sul nuovo portiere

Novità importante per quanto riguarda la porta rossonera. Con il futuro di Maignan in bilico il calciomercato Milan sta sondando alcuni possibili sostituti. Tra questi, secondo quanto riportato da Tomasz Włodarczyk di meczyki.pl, ci sarebbe Bulka, portiere del Nizza. Dialoghi già in corso.

PAROLE – «Marcin Bulka (portiere del Nizza, ndr) nel mirino del Milan! I colloqui dietro le quinte riguardo questo trasferimento sono già in corso. Secondo le nostre informazioni il Milan sarebbe seriamente interessato a Bulka del Nizza. Perché? Perché Maignan potrebbe lasciare San Siro. È accostato al Man City. Dovrebbe anche essere nella lista dei potenziali rinforzi per gli sceicchi arabi».