Calciomercato Milan, spunta Skov Olsen! Moncada piomba sull’ex Bologna, un aspetto ingolosisce il Diavolo

Calciomercato Milan, spunta Skov Olsen per l’attacco: possibile colpo a gennaio? La valutazione non spaventa, i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan sono tre i nomi segnati in rosso per quanto riguarda il reparto d’attacco in vista della prossima sessione di gennaio.

La Gazzetta questa mattina cita l’ex Bologna Andreas Skov Olsen, l’anno scorso 10 gol nel campionato belga e in questa stagione è già quota 4. La valutazione è di circa 15 milioni di euro.