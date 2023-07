Calciomercato Milan, parte la caccia al terzino: tre nomi sul tavolo su cui i rossoneri stanno facendo valutazioni

È un Milan letteralmente scatenato. Non solo Okafor e Chukwueze, i rossoneri lavorano ora per regalare a Pioli un rinforzo anche per le fasce. Sono tre i nomi sondati dal club.

Per il terzino destro ci sono Singo e Pedersen, mentre per la corsia opposta è da registrare un contatto anche per Calafiori. A riportarlo è Sportitalia.