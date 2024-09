Calciomercato Milan, SFUMA il colpo in difesa: FIRMA per un altro CLUB DI SERIE A. Le ultimissime sul club rossonero

Mario Hermoso, vecchio obiettivo del calciomercato Milan, è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Il difensore ex Atletico Madrid, attualmente svincolato, come riportato da Gianluca Di Marzio ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma.

Il difensore spagnolo, dunque, sbarca in Serie A ma non con la maglia rossonera. Il trentunenne, soprattutto ad inizio mercato, era uno dei nomi più ricercati dalla società. Ora, però, è stato chiamato dalla società giallorossa per sostituire Smalling. A breve arriverà anche l’ufficialità.