Calciomercato Milan, Santiago Gimenez vede Milanello! Rilancio pronto e accordo di massima. La situazione

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez resta in pole per quanto riguarda l’attacco rossonero: rilancio pronto, tutti i dettagli

Come riportato, sul proprio profilo di X, da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, il calciomercato Milan sta preparando la seconda offerta ufficiale per Santiago Gimenez:

PAROLE – «Il Milan sta preparando una nuova offerta ufficiale per Santiago Gimenez che verrà presentata la prossima settimana. Contratto fino a giugno 2028 più opzione concordata in linea di principio, dato l’interesse dell’attaccante messicano. Il Feyenoord rimane fermo sulla sua posizione, in attesa dell’offerta del Milan».