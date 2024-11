Calciomercato Milan, Moncada tenta il colpaccio in attacco! Ritorno di fiamma, incredibile novità

Calciomercato Milan, Moncada torna su Santiago Gimenez per l’attacco della prossima stagione: tutti i dettagli

Dalle colonne di TMW, Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Infine il Milan. Gli obiettivi per gennaio sono un vice Fofana e un’alternativa a Theo Hernandez. Per il primo ruolo restano vive le opzioni Cardoso e Frendrup. I costi sono elevati ma il club rossonero è intenzionato a rafforzare la squadra e regalare un elemento di qualità in più a Fonseca. Il lavoro però non è solo orientato sulla sessione invernale. Si pensa pure alla prossima stagione quando ci saranno sicuri cambiamenti anche in attacco. Camarda può essere il futuro ma ha ancora bisogno di tempo. E per questo oltre a Raspadori ecco che i rossoneri non hanno perso di vista Santiago Gimenez, che l’anno scorso ha segnato 23 gol in 30 presenze in campionato con il Feyenoord. Un’opzione insomma da tenere sempre presente».