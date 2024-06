Calciomercato Milan, DUELLO per Saelemaekers: DUE squadre contattano Furlani, la valutazione dei rossoneri

Calciomercato Milan, duello per Alexis Saelemaekers: Juve e Torino sul belga in caso di mancato riscatto da parte del Bologna

Come riferito da Tuttosport, si sta accendendo nel calciomercato Milan un derby di mercato per Alexis Saelemaekers, esterno attualmente in prestito al Bologna col club felsineo che sarebbe orientato a non esercitare il riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Juve e Torino hanno chiesto informazioni a Furlani: se Saelemaekers dovesse tornare a Milanello, la valutazione del club rossonero sarebbe di 12 milioni di euro, bonus inclusi.