Calciomercato Milan, RIVOLUZIONE totale a centrocampo: in due con le valigie in mano! ULTIME sulle mosse dei rossoneri

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan, con i dirigenti rossoneri che in questa fase sono impegnati tanto nei possibili colpi in entrata quanto per le possibili cessioni.

Tra queste potrebbero esserci quelle di Tommaso Pobega e Yacine Adli, che eventualmente potrebbero fare posto a due nuovi innesti (Fofana e Samardzic i nomi più chiacchierati), anche se per il momento non sono arrivate proposte concrete. Lo riporta Tuttosport.