Calciomercato Milan, un attaccante può tornare di moda? Ultime

Calciomercato Milan, Andrea Belotti potrebbe svincolarsi dalla Roma a fine anno: l’attaccante può tornare nel mirino dei rossoneri

Come riferito dal Corriere dello Sport, il futuro nella Roma di Andrea Belotti resta in dubbio. L’attaccante, in scadenza a giugno, ha un’opzione di rinnovo biennale che scatta al raggiungimento di almeno 21 presenze da 45 minuti (ora è fermo a 13) e al raggiungimento di un numero minimo di gol

, in caso di svincolo dell’attaccante, potrebbe tornare in corsa dopo averlo seguito anche nello scorso mercato estivo.