Calciomercato Milan, è UFFICIALE: Ballo Touré torna in rossonero, il comunicato del Fulham

Il sito ufficiale del Fulham, annuncia alcune operazioni di mercato: tra queste il ritorno di Ballo Touré al calciomercato Milan

Come si legge sul sito ufficiale del Fulham, il club londinese annuncia alcune operazioni di mercato: fra i giocatori che lasciano il club c’è anche Fodé Ballo-Touré, che, a fine prestito, torna al Milan.

Giocatori in partenza

Marek Rodák

Peccare

Tyrese Francois

Terence Kongolo

Luciano D’Auria-Henry

Giorgio Okkas

Caelan Avenell

Ma’Kel Bogle-Campbell

Montague Conway

Armando Broja (fine prestito)

Fodé Ballo-Touré (fine prestito)

Opzioni esercitate

Kenny Tete

Chris Donnell

Alfie McNally

Olly Sanderson

Devan Tanton

Terrell funziona

Chibby Nwoko

Contratti offerti

Harvey Araujo

George Wickens

Vorremmo ringraziare tutti i giocatori in partenza dal Fulham per i loro sforzi nel corso degli anni e augurare loro buona fortuna per i prossimi capitoli, conclude il comunicato.