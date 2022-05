Calciomercato Milan: buone possibilità per il riscatto di Florenzi. Si dovrebbe trovare una soluzione per il jolly di Pioli

Alessandro Florenzi è al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni. Lui vorrebbe restare in rossonero dove si è trovato benissimo ed ha instaurato un rapporto con tutto l’ambiente.

Anche per una questione di liste, il suo riscatto dalla Roma potrebbe essere esercitato anche perché la cifra non è altissima e va ricordato come il giocatore in estate rinunciò a una mensilità che gli dovevano i giallorossi pur di favorire il suo passaggio al Milan. Lo scrive Tuttosport.