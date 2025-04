Calciomercato Milan, si entra nella fase decisiva! Offerta sul piatto, prendere o lasciare

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno presentato a Mike Maignan l’offerta definitiva per il rinnovo del contratto. Prendere o lasciare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è entrato nella fase calda per quanto riguarda il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026 e con un ingaggio di poco superiore ai 3 milioni di euro.

Il Milan ha offerto un contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 4.5 milioni di euro bonus inclusi. Prendere o lasciare: Maignan riflette prima di prendere la decisione definitiva.