Calciomercato Milan, Furlani sorride! Ha dato il via libera, pronta la firma sul rinnovo. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a blindare Tijjani Reijnders: l’olandese ha dato il via libera al rinnovo del contratto

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è pronto a blindare Tijjani Reijnders, protagonista anche ieri sera contro il Sassuolo in Coppa Italia.

Il centrocampista olandese sta lievitando, attirando su di sé le attenzioni dei top club europei. Il Milan però non vuole perderlo e a inizio 2025 gli farà firmare il rinnovo di contratto con scadenza 2023 e ingaggio alzato da 1.6 milioni a 3.5. Lunedì sera, in collegamento con Ziggo Sport in Olanda, Reijnders ha dichiarato: «Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. E’ una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. E’ un grande club in cui giocare». Gullit e Van Basten, in studio, avranno apprezzato.