Calciomercato Milan, pronto l’assalto a Ricci! Ibrahimovic stacca l’assegno, arriva così a Milanello

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano l’assalto a Samuele Ricci del Torino: servono almeno 25 milioni di euro

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan vuole fare sul serio per Samuele Ricci, centrocampista del Torino, in vista della prossima estate:

PAROLE – «Il contratto di Samuele Ricci con il Torino scade nel 2026 e al momento non c’è ancora un accordo per il rinnovo. Il Milan è interessato al centrocampista. Inter e due club di Premier League club lo stanno monitorando. l’Empoli ha il 10% sulla cessione». La valutazione è tra i 25 e i 30 milioni di euro.