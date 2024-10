Calciomercato Milan, i rossoneri coccolano il sogno Ricci: come può sbloccarsi l’affare. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Samuele Ricci è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan. Il centrocampista in forza al Torino, in quest’inizio di stagione, ha sorpreso tutti sia con la maglia granata che con quella della Nazionale.

Cairo, comunque, non intende in alcun modo cedere a gennaio il suo gioiello. Come riportato da Calciomercato.com, però, il club rossonero cercherà d’acquistarlo nella sessione estiva con una buona offerta.