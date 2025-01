Calciomercato Milan, clamorosa svolta Tomori! Conceicao infuriato e Juve stoppata: può partire lui

Condividi via email

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao infuriato per la possibile cessione di Tomori: Juve stoppata, Pavlovic considerato sacrificabile

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, c’è un clamoroso retroscena sul calciomercato Milan per quanto riguarda Tomori.

Tomori: Juve pronta a soddisfare le richieste, con proposta di prestito da 5M e obbligo di riscatto da 25 + bonus. Gli uomini mercato Milan non sono contrari, ma Conceicao si è infuriato davanti alla prospettiva di perdere Tomori: in alternativa uscirebbe Pavlovic.