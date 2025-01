Condividi via email

Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Rashford: agente oggi in Spagna, filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Rashford è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan. Il calciatore inglese è in uscita dal Manchester United e, come riportato da Repubblica, avrebbe detto sì al progetto rossonero.

Nonostante ciò, però, come riportato da Toni Juanmartì (giornalista per Sport) l’agente del giocatore è oggi in Spagna perché il Barcellona vorrebbe acquistarlo. Sulle sue tracce ci sono anche la Juventus e il Borussia Dortmund.