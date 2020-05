Il Milan da diverso tempo starebbe seguendo attentamente il centrocampista dell’Empoli Ricci, ma Rangnick non sarebbe sicuro di volerlo

Al Milan piace da tempo il giovane centrocampista dell’Empoli Ricci e sarebbe pronto a far concorrenza alla Roma per strapparlo in estate, ma per Tuttosport, invece, Rangnick non sarebbe così sicuro di portarlo in rossonero.

Infatti il tedesco, qualora si insediasse nel Milan, vorrebbe osservarlo più attentamente prima di prendere una decisione definitiva.