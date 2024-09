Calciomercato Milan, Rabiot SBARCA a Marsiglia! La RIVELAZIONE è da non credere

Calciomercato Milan, Adrien Rabiot sbarca a Marsiglia: arriva la rivelazione del francese sulla decisione presa. I dettagli

L’ex centrocampista della Juve Rabiot, accostato anche al calciomercato Milan, è arrivato a Marsiglia per iniziare la sua nuova avventura: le sue prime parole a RMC Sport.

PAROLE – «Non mi aspettavo che vedere tutta questa gente. Io al Marsiglia? All’inizio sembrava improbabile e alla fine parlando molto con Medhi Benatia, ho aderito al progetto. Ho parlato anche con l’allenatore De Zerbi prima di accettare. L’obiettivo è necessariamente vincere per tornare in Champions League. Non vedo l’ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome».