Calciomercato Milan: il Psg CHIUDE all’arrivo di Leao, la RIVELAZIONE di Luis Enrique

In questi mesi di mercato si è parlato dell’interesse del Psg per Leao del Milan per sostituire Mbappè. Luis Enrique chiude la porta

Niente spese eccessive. In questi mesi di mercato si è parlato dell’interesse del Psg per Leao del Milan per sostituire Mbappè. Luis Enrique chiude la porta in conferenza stampa:

LE PAROLE – «Il presidente, il consulente Luis Campos e io siamo aperti fino alla fine a valutare opportunità di migliorare la rosa ma è molto difficile reclutare giocatori che possano essere dei veri rinforzi. Non abbiamo priorità, abbiamo già una squadra che è stata campione, osserviamo il mercato, vediamo se arriva un giocatore a un prezzo normale ma non faremo spese eccessive»