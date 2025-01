Calciomercato Milan, problema con l’ingaggio del calciatore: si valuta una soluzione

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con un problema legato all’oneroso ingaggio del calciatore

In casa Milan, dopo l’addio di Noah Okafor, ci sono altre situazioni da risolvere sul fronte uscite, su tutte quelle di Luka Jovic. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2025, il club vorrebbe però provare a cederlo già in questa sessione di calciomercato.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo la società vorrebbe sistemare l’ex Real Madrid visto l’ingaggio da 3 milioni di euro. I rossoneri valutano anche l’addio a zero.