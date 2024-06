Calciomercato Milan: il club prepara questi tre colpi! Sono PRIORITÀ assolute per Fonseca e per il nuovo corso

Il calciomercato Milan è pronto ad entrare nelle sue fasi più calde. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero insieme a Fonseca avrebbe già definito il piano per l’estate.

Sono tre le priorità assolute per il nuovo corso: oltre alla nuova punta (Zirkzee sempre più in pole position), l’obiettivo è acquistare anche un terzino destro (occhi su Emerson Royal e non solo) e un centrocampista difensivo (piace molto Fofana).