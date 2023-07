Pellegrini Milan: ci prova la Lazio! Le condizioni di Lotito. Il giocatore, accostato ai rossoneri, è nel mirino dei biancocelesti

Luca Pellegrini è un obiettivo concreto della Lazio. I biancocelesti tentano di superare la concorrenza, tra cui anche quella del Milan: il giocatore è stato accostato anche ai rossoneri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, resta viva l’ipotesi Luca Pellegrini ma ad una sola condizione. Lotito non intende cambiare idea e vuole chiudere l’operazione con la Juve solo con la formula del prestito secco: al momento i bianconeri non aprono.